Rusya'nın Cumartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, kentin farklı noktalarında ciddi hasarlar meydana geldiği kaydedildi.

Saldırıların ardından kent genelinde yangınlar çıkarken bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Fransız haber ajansı AFP ise kentte 10'dan fazla patlama sesinin duyulduğunu aktardı.

ÖLENLERİN ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Şevçenkivski bölgesinde bir konutun kısmen yıkıldığını ve enkaz altında kalan kişilerin bulunduğunu duyurdu.

Acil servis ekiplerinin aktardığı bilgilere göre, Darnytskyi semtindeki saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Solomyanskyi bölgesinde ise 5 katlı bir binanın kısmen yıkılması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralanırken 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Litvanya Dışişleri Bakanlığı, füzelerden birinin Litvanya Büyükelçiliği yakınına düştüğünü, yerleşkede camların kırıldığını ve enkaz parçalarının saçıldığını açıkladı.

Bu gelişme, Polonya'ya düşen ve Ukrayna genelinde aynı aileden altı kişinin de aralarında bulunduğu en az sekiz kişinin ölümüyle sonuçlanan füze olayından iki gün sonra yaşandı.

UKRAYNA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ TÜKETİYOR

Moskova'nın son dönemde balistik füze saldırılarını artırması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hava savunma önleyici füzelerine acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hafta başında Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Zelenski, Ukrayna'ya Patriot önleme füzelerini üretme lisansı verilmesini talep etti.

Camp David'deki kabine toplantısında konuşan Trump, ABD'nin henüz bu üretime onay vermediğini ancak müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

Gelişmiş teknolojiye sahip silahların paylaşımı konusunda temkinli davranılması gerektiğini vurgulayan Trump, verilen teknolojinin ileride kendilerine karşı kullanılabileceği kaygısını dile getirdi.

Zelenski ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Patriot sistemlerinin ülkesi için en öncelikli konu olduğunu yineledi.

Rusya'nın yoğunlaşan hava saldırıları karşısında Ukrayna, balistik füzeleri düşürebilen tek silah olan Patriot mühimmat stoklarında sıkıntı yaşıyor.

Buna karşılık Kiev yönetimi de son aylarda misilleme saldırılarını artırdı. Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun askeri teçhizat tedarikini aksatmak ve lojistik merkezleri hedef almak amacıyla, Rusya'nın en büyük çevrim içi perakendecisi Wildberries'e ait depolara yönelik operasyonlar düzenlediklerini aktardı.