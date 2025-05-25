Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da korkunç bir cinayet yaşandı.

Milli jimnastikçi ve 'İlham' adındaki bir spor okulunun müdürlüğünü yapan 35 yaşındaki Elena Ryabinina, 4 yıl önce Türkiye'de Mete Etzfela ile tanıştı.

Mete Etzfela'nın aynı zamanda Alman vatandaşlığı da bulunuyordu.

Çift bir süre Almanya'nın Bremen şehrinde yaşadıktan sonra anlaşamadı. Elena, çocuğuyla beraber Rusya'ya döndü.

Boşanmak istemediği iddia edilen Mete Etzfela ise Elena'yı ikna etmek için Rusya'ya gitti.

DOĞUM GÜNÜ ÖNCESİ KATLİAM

Elena, 3. yaşına girecek olan çocuğu için doğum günü partisi hazırlığı yaparken eve gelen boşanma aşamasındaki kocası Mete, genç kadını defalarca bıçaklayarak katletti.

Olay yerine gelen polislere de kendisini müdahale edildiği takdirde intihar edeceğini söyleyen Mete, 4 saatin ardından etkisiz hale getirildi.

KAFEDE KUTLAMA YAPILACAKTI

Elena'nın oğlunun doğum günü partisi için bir kafe ayarladığı ve arkadaşları ile akrabalarını davet ettiği öğrenildi.

Kazan Spor Okulu “İlham”ın müdürü ve antrenörü olan Elena Ryabinina'ya "Tataristan Cumhuriyeti Beden Eğitimi ve Spor Alanında Mükemmel Çalışan” rozeti verilmişti.