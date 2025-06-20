Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, İran’da rejim değişikliği girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e olası bir suikastın de bölgeyi yıllar boyunca sürecek bir krize sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Sky News’a konuşan Peskov, Hamaney'in öldürülmesiyle ilgili olarak “bunu kesinlikle onaylamayız” dedi.

Rusya’nın böyle bir senaryoda nasıl bir adım atacağı sorulduğunda ise, “Bu, İran’da aşırılıkçı eğilimleri körükler. Hamaney'i öldürmek isteyenler akılllarında tutsun: Pandora’nın kutusunu açacaklar” yanıtını verdi.

'ORTA DOĞU'DA YENİ BİR SAVAŞ ÇIKAR'

Peskov, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin yalnızca bölgesel değil küresel riskler barındırdığına da dikkat çekti.

Tarafların sayısının artmasının çatışmayı daha da tehlikeli hale getireceğini söyleyen Peskov, Diğer ülkelerin dahil olmasının Orta Doğu'da yeni bir savaşın başlayacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya'nın arabuluculuk teklifini reddetmesine de değindi.

Donald Trump'ın "Kendi çatışmanızda arabuluculuk yapın." sözlerinin hakaret içermediğini belirtti.

Peskov, “Biz oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz” dedi.