Kremlin'in güvenlik ve bilgi akışını kontrol etme amacıyla başlattığı geniş çaplı internet kısıtlamaları, Moskova merkezinde beklenmedik bir altyapı çöküşüne yol açtı.

Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı alınan önlemler ve yeni "beyaz liste" uygulaması nedeniyle mobil ağların kilitlenmesi, şehrin tamamen nakitsiz ödeme sistemine dayanan umumi tuvaletlerini kullanılamaz hale getirdi.

Başkent sakinlerinin günlük rutinlerinde karşılaştığı bu teknolojik engelin ve arkasında yatan devlet politikalarının satır başları şunlar:

KAPILAR AÇILMIYOR

Ostorozhno Novosti gazetesinin bildirdiğine göre, kriz yaklaşık bir hafta önce Moskovalıların umumi tuvaletlere girmek için ödeme yapamadıklarını veya elektronik kapıları açamadıklarını fark etmeleriyle patlak verdi.

Ukrayna devlet haber kanalı United24Media'nın da doğruladığı üzere, Moskova'daki umumi tuvaletleri işleten ORK şirketi sorunun kendi donanımlarından kaynaklanmadığını açıkladı. Yapılan teknik incelemeler ekipmanların kusursuz çalıştığını, asıl sorunun ödeme terminalleri ve kapı sensörlerinin ihtiyaç duyduğu "mobil internet bağlantısının" telekom operatörleri tarafından kesilmesi olduğunu ortaya koydu.

NEDEN İHA'LAR ve 'BEYAZ LİSTELER'

Bu altyapı krizinin temelinde, Kremlin'in iki farklı güvenlik politikası yatıyor:

İHA Savunması: Moscow Times gazetesinin 13 Mart tarihli haberine göre yetkililer, başkentteki mobil sinyal kesintilerinin Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (drone) navigasyon sistemlerini bozmak ve olası saldırıları engellemek için gerekli olduğunu belirtiyor.

Egemen İnternet (RuNet) ve Kara Listeler: Rus yetkililer bir süredir "beyaz liste" adını verdikleri kapalı bir sistem inşa ediyor. Bu hamle, WhatsApp, YouTube ve çeşitli Batı medya kuruluşlarının engellendiği, yalnızca devlet onaylı sitelerin çalıştığı yalıtılmış bir "Rus interneti" yaratma çabasının en büyük adımı olarak görülüyor. Muhalifler ise bu kesintilerin, bilgi akışına yönelik üstü kapalı bir baskı aracı olduğunu iddia ediyor.

İnternet kısıtlamaları nedeniyle ORK şirketinin işlettiği tuvaletlerde kullanım oranı dramatik şekilde düştü. Günlük ziyaret sayısı, tesis başına ortalama 20 kişiden sadece ikiye kadar geriledi.

Şirket yetkilileri, sistemlerini çalışır durumda tutabilmek için ödeme terminallerini devletin izin verdiği "beyaz listelere" entegre etmeye çalıştıklarını ve yüklenici firmalarla aktif bir bürokratik mesai harcadıklarını açıkladı.