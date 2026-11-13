Alman Bild gazetesinin haberine göre, Rus müzakereciler tarafından hazırlanan ve Abu Dabi'deki Avrupalı temsilcilere de iletildiği belirtilen teklif, yalnızca Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesini değil, Avrupa genelinde yeni bir güvenlik düzeninin oluşturulmasını da kapsıyor.

FİNLANDİYA'NIN NATO'DAN AYRILMASINI İSTİYORLAR

Rusya'nın önerisinde, Estonya, Letonya ve Litvanya'da NATO'ya ait askeri üslerin kurulmasının yasaklanması talebi bulunuyor. Finlandiya'nın ise NATO üyeliğinden ayrılarak ittifaka katılmadan önceki statüsüne dönmesi isteniyor.

Ukrayna'ya yönelik şartlar arasında da ülkenin kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi, herhangi bir askeri ittifaka katılmaması ve NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi yer alıyor. Buna karşılık Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım ihtimalinin korunması öngörülüyor.

DONBAS'IN TAMAMINI VE İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARI İSTİYOR

Moskova'nın toprak talepleri de teklifin en dikkat çeken maddeleri arasında bulunuyor. Rusya, halihazırda kontrolünde tuttuğu Ukrayna topraklarını elinde bulundurmak ve Donbas bölgesinin tamamını kontrolüne almak istiyor.

Bu doğrultuda Ukrayna'nın, halen kendi kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki alanlardan da çekilmesi talep ediliyor.

Rus planında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki önemli liman kentleri Odessa ve Mikolayiv'e ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Söz konusu limanların askerden arındırılması ve deniz üssü olarak kullanılmalarının yasaklanması öneriliyor. Karadeniz ve Baltık Denizi'nde serbest deniz ulaşımının güvence altına alınması için ayrıca düzenlemeler yapılması isteniyor.

BELARUS'TAKİ NÜKLEER SİLAHLAR İÇİN GERİ ADIM TEKLİFİ

Rusya'nın kendi taleplerine karşılık bazı askeri adımlardan vazgeçmeyi önerdiği de iddia edildi. Bild'in haberine göre Moskova, Belarus'ta konuşlandırdığı nükleer silahları geri çekmeyi ve bu ülkeye orta menzilli füze yerleştirmemeyi teklif ediyor.

Plan kapsamında Rus askerlerinin Moldova sınırları içerisindeki ayrılıkçı Transdinyester bölgesinden çekilmesi de öngörülüyor. Ancak bu adımın karşılığında Moldova'nın herhangi bir askeri ittifaka katılmaması şartı getiriliyor.

Öte yandan Rusya'nın Kaliningrad bölgesindeki askeri varlığına ve kapasitesine yönelik benzer bir geri çekilme ya da kısıtlama teklifinin bulunmadığı belirtiliyor.

MOLDOVA İÇİN FEDERAL CUMHURİYET PLANI

Rus teklifinin Moldova'nın siyasi geleceğine ilişkin hükümler de içerdiği aktarıldı. Buna göre Moldova'nın ana toprakları, Transdinyester ve Gagavuzya'nın bir araya getirildiği federal bir cumhuriyet modeli oluşturulması öngörülüyor.

Planın bir diğer maddesinde ise Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılması durumunda Transdinyester ve Gagavuzya'ya bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı tanınması öneriliyor.