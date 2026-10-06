6 Ekim akşamı Soçi açıklarında bir gemide yangın çıktı. Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, denizdeki gemiden yükselen yoğun siyah duman ve büyük alevler dikkat çekti. Yangının kentin farklı noktalarından görülebildiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre yanan geminin tanker olduğu belirtilirken, geminin kıyıdan uzakta ve hareketsiz bulunduğu aktarıldı.

SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı Rus ve Ukrayna merkezli kaynaklarda geminin insansız deniz aracı veya başka bir saldırı sonucu hedef alınmış olabileceği iddia edildi. Ancak bu iddia şu aşamada bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Öte yandan bazı yerel kaynaklar, yangın öncesinde Soçi sakinlerinin herhangi bir güçlü patlama sesi duymadığını aktardı. Bu nedenle olayın nasıl başladığına ilişkin soru işaretleri sürüyor.

SAHİLLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Sirius Federal Bölgesi yönetimi, güvenlik gerekçesiyle bazı plajların geçici olarak kapatıldığını ve deniz ile hava durumunun izlenmeye alındığını duyurdu. Bölge sakinlerinden ve turistlerden de açık alanlarda uzun süre bulunmamaları ve mümkünse pencerelerini açmamaları istendi.

Yangının nedeni, geminin mürettebat durumu ve olası can kayıplarına ilişkin resmi bilgilerin netleşmesi bekleniyor.