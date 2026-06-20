Rusya'nın Tver bölgesinde, akaryakıt satışlarına yönelik geçici kısıtlama kararı alındı. Tver Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede faaliyet gösteren Surgutneftegaz ve Tatneft'e ait akaryakıt istasyonlarında bireysel müşterilere yönelik satışların geçici olarak sınırlandırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, kurumsal müşterilerin akaryakıt temininde herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacağı belirtilirken, bölgedeki akaryakıt piyasasındaki gelişmelerin bölge yönetimi tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafinerinin bakım sürecine alındığı biliniyor.

Rus hükümeti, iç piyasada akaryakıt arzının korunması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamaları da dahil olmak üzere çeşitli tedbirler uyguluyor.