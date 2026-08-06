Ukrayna'nın önemli sanayi merkezlerinden biri olan yaklaşık 700 bin nüfuslu Zaporijya'da son dönemde artan hava saldırıları, sivil halkın ve yerel işletmelerin günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Rusya güçlerinin 2022 yılındaki geniş çaplı işgalin ilk haftalarından bu yana kentin hemen güneyinde konuşlandığı bölgeden füze ve İHA saldırıları sürerken, son dönemde ilk kez kullanılan küçük kamikaze İHA'lar kentteki baskıyı artırdı.

Rusya savaşta sivilleri hedef aldığını reddetmeyi sürdürse de Rus İHA'larının sivil halkı avladığı görüntüler, inkar edilemez tepkilere neden oldu.

Ukraynalı halk ise her gün yaşadıkları bu saldırılara bir isim buldu. İHA'ların şehre inerek insanları tek tek avladığı bu olaylara "ölüm safarisi" ismi verildi.

İÇİ DOLU TRAMVAYLAR, OTOBÜSLER HEDEFTE

Geçtiğimiz ay balık ayıklama tesisine yapılan iki bombalı saldırıda yaralanan 41 yaşındaki girişimci Kateryna Lahuta, artan saldırıların müşterileri uzaklaştırdığını, uzun vadeli plan yapmayı imkansız kıldığını ve ordunun asker ihtiyacı nedeniyle iş gücü sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Kent genelinde sivillere, araçlara ve toplu taşımaya yönelik İHA saldırılarının artması üzerine güneydeki Kosmos mahallesinde yolların üzerine İHA engelleyeci ağlar çekilmeye başlandı.

Zaporijya Ulaşım İdaresi Müdürü Volodymyr Sukhachov, bu yıl İHA veya füze saldırıları nedeniyle 12 belediye otobüsü veya tramvayın zarar gördüğünü açıkladı.

Sukhachov, hizmetleri azaltmayı planlamadıklarını, ancak otobüs sürücülerine İHA izleme ekranları verilmesi ve araçlarda kırılmaz cam kullanılması gibi yeni önlemlerin test edildiğini dile getirdi.

BOMBALARA RAĞMEN YAŞAM

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Rusya'nın sivil nüfus üzerinde maksimum baskı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Fedorov, Ukrayna hava savunma sistemlerinin İHA'ların yüzde 95'inden fazlasını engellediğini, ancak bazı günlerde kente ulaşan dronların hasara ve yaralanmalara yol açtığını belirtti.

Vali Fedorov ayrıca, Rus güçlerinin kente günde dört ila altı kez süzülen bombalarla saldırdığını ve geçtiğimiz günlerde konut alanlarına 1,5 saat içinde sekiz bomba atılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin ise yaralandığını bildirmede bulundu.

Benzer FPV dron taktiklerinin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv gibi diğer cephe kentlerinde de uygulandığı ve Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov'un geçen ay 45 dron saldırısı kaydettiği aktarıldı.

Tüm tehlikelere rağmen Zaporijya sakinleri yeraltı anaokulları ve yeni güvenlik düzenlemeleriyle günlük yaşamı sürdürmeye çalışıyor.