Ukrayna ordusunun Rus enerji altyapısını hedef alan uzun menzilli İHA saldırılarının açtığı hasar uzaydan görülür hale geldi.

İHA'ların yarattığı hasar ekonomik olarak gizlenemez halde. Nitekim artık uydular bile Rusya'nın gördüğü hasarı gözler önüne seriyor.

Ukrayna'nın saldırıları sonucu Rusya'nın fiili petrol işleme kapasitesinin yüzde 30'undan, nominal kapasitesinin ise yüzde 45'inden fazlasını devre dışı bıraktı.

ABD ve Fransa istihbaratının desteğiyle yürütülen bu strateji, neredeyse tüm bölgelerde Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana görülen en şiddetli yakıt krizine yol açtı.

Yakıt satışı kısıtlamaları ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklara neden olan bu saldırılar, Rusya'nın savaşı devam ettirme kapasitesini zorluyor.

HASARIN BOYUTU UZAYDAN GÖRÜLDÜ

Ukrayna saldırılarının, mühendislerin rehberliğinde Sovyet tasarımı rafineri sistemlerinin ikamesi en zor ve hayati parçalarını hedef alıyor.

Financial Times ve Frontelligence Insight tarafından gerçekleştirilen fotoğraf, uydu ve termal kızılötesi veri analizleri, hasarın haftalar hatta aylar boyunca sürdüğünü gösterdi.

Karadeniz limanı Tuapse'deki dev rafineri, nisan ayındaki saldırılarda yaklaşık 80 bin metreküplük depolama kapasitesine sahip tanklarını ve modernize edilen ikincil işleme ünitesini kaybetti.

Benzer şekilde Ukrayna sınırına 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Omsk rafinerisinde de ham petroldeki tuz ve suyu ayıran kritik ünite vuruldu.

Sektör uzmanları ve analistler, üretimin ilk aşamasında yer alan veya ağır petrolü hafif ürünlere dönüştüren bu birimlerin zarar görmesinin, depolama tankı yangınlarına kıyasla çok daha uzun süreli kesintilere yol açtığına dikkat çekti.

ONARMASI AYLAR ALIYOR

Finam verilerine göre bu ünitelerin onarımı genellikle aylar alıyor. Roma Sapienza Üniversitesi tarafından Haziran 2022 - Mayıs 2026 döneminde 29 büyük Rus rafinerisinde yapılan araştırma, ilk saldırının ardından tesis çevresindeki gece ışımasının yüzde 30'a varan oranlarda düştüğünü ve bu düşüşün 13 aydan fazla sürebildiğini ortaya koydu.

Moskova, Omsk ve Tuapse gibi en büyük tesislerdeki yangın dumanları ve harap olmuş binalar uzaydan çekilen fotoğraflarda halen izlenebiliyor.

Nijni Novgorod'daki Kstovo rafinerisine mayıs ayında düzenlenen saldırıların ardından, Alman Constellr şirketinin 18 Temmuz tarihli termal görüntülerinde tesisin işleme ünitesinin halen ısı imzası vermediği görüldü.

RUSYA İÇİN DURUM KÖTÜ

S&P Global Energy uzmanları, Omsk gibi bazı tesislerin kısmen faaliyete geçmesine rağmen iç piyasa arzının "son derece zorlu" kaldığını ifade ediyor.

Rus rafinerileri 2022'den bu yana İHA savunmalarını artırmış olsa da, üst üste gelen yoğun dalga saldırıları bu ağları etkisiz bıraktı.

Sektör temsilcileri, koruyucu ağların tek bir İHA'yı yakalayabildiğini ancak aynı noktaya birden fazla İHA çarptığında fiziksel olarak durdurmanın imkansız hale geldiğini belirtiyor.