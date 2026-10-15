Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rusya'nın Voronej bölgesinde yer alan Borisoglebsk askeri hava meydanına Neptun kıyı füze sistemiyle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

15 Ekim gecesi gerçekleştirilen operasyonda Rus ordusuna ait 6 adet Su-34M avcı-bombardıman uçağının ve uçuş operasyonlarını destekleyen yer teçhizatının imha edildiği, üs sahasında ikincil patlamalar ve yangın kaydedildiği aktarıldı.

Saldırıya ilişkin detayları paylaşan Ukrayna Donanması, "15 Ekim gecesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri, Neptun kıyı füze sistemini kullanarak Rusya'nın Voronej bölgesindeki Borisoglebsk askeri hava meydanını vurdu" açıklamasını yaptı.

Donanma açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı sonucunda altı adet Su-34M bombardıman uçağı imha edildi. Havacılık operasyonlarını destekleyen teknik ekipman da imha edilirken, havaalanı sahasında ikincil patlamalar ve bir yangın kaydedildi. Bilgiler netleştirilmektedir."

RUSYA'NIN AĞIR KAYBI

Operasyonda vurulduğu belirtilen Su-34M tipi uçaklar, Rusya'nın her türlü hava koşulunda görev yapabilen süpersonik Su-34 avcı-bombardıman uçağının derinlemesine modernize edilmiş versiyonu olarak biliniyor.

Eski Su-24M modellerinin yerini alması amacıyla geliştirilen platform; aviyonikleri, keşif yetenekleri, elektronik harp sistemleri ve hassas mühimmat yelpazesiyle öne çıkıyor.

İki pilotun yan yana oturduğu ağır zırhlı titanyum bir kokpite sahip olan uçaklar, aynı anda birden fazla güdümlü ve konvansiyonel hava bombasının yanı sıra çeşitli füze tiplerini taşıyabiliyor.

Ukrayna Donanması ayrıca, söz konusu uçakların imha edilmesinin Rusya'nın ilgili bölgelerdeki taktik havacılık görevlerini icra etme kabiliyetini zayıflatacağını ve cepheye yakın Ukrayna birlikleri ile yerleşim yerlerine yönelik güdümlü bomba saldırılarında yararlandığı filoyu gerileteceğini kaydetti.