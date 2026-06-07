Rusya ile Batı arasındaki jeopolitik gerilim, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda yapılan en üst düzey diplomatik açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, forumda yaptığı çarpıcı açıklamada, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik stratejik bir tehdit ya da saldırı durumunda, "en kötü senaryolar altında" nükleer silahlara başvurabileceklerini ilan etti.

Ryabkov, bu çıkışın doğrudan bir savaş ilanı ya da körü körüne bir tehdit olarak algılanmaması gerektiğini, aksine kırmızı çizgileri net bir şekilde çizen açık bir uyarı ve sinyal niteliği taşıdığını vurguladı.

Batılı ülkelere seslenen Bakan Yardımcısı, bu mesaja azami ciddiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizerek, karşı tarafın Rusya’nın elindeki tüm askeri araçlarla kendini savunma konusundaki kararlılığını bizzat test etmeye kalkışmaması gerektiği konusunda sert bir ihtarda bulundu.

ÖLÜMCÜL ARAÇLARLA KARŞILIK VERİLEBİLİR

Nükleer silah kullanımının keyfi bir karar olmadığını, Rusya’nın resmi nükleer doktrininde tüm şartların açıkça tanımlandığını hatırlatan Ryabkov, devletin varoluşsal bütünlüğüne kastedilmesi halinde saldırgan gücün nükleer silaha sahip olup olmadığına bakılmaksızın bu ölümcül araçlarla karşılık verilebileceğini belirtti.

Ryabkov'un bu çıkışı, daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Andrey Belousov’un, Moskova’nın nükleer politikasını Batılı ülkelerin askeri hamlelerine göre güncellediği yönündeki açıklamalarıyla da paralellik gösteriyor.

"HEDEF UKRAYNA'YA FÜZE GÖNDEREN ÜLKELER"

Uluslararası ilişkiler ve güvenlik uzmanları, Moskova'dan gelen bu çok sert mesajın zamanlamasına dikkat çekiyor. Cephe hattındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve taraflar arasındaki diplomatik müzakere kanallarının tamamen tıkanması nedeniyle siyasi dilin iyice keskinleştiğini belirten analistler, Ryabkov’un uyarısının doğrudan Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik eden ve Rus topraklarının derinliklerinin vurulmasına yeşil ışık yakan Batılı başkentleri hedef aldığını ifade ediyor.