Ukrayna'ya karşı savaşını 2022'de başlatan ve hedeflediği sonucu elde edemeyen Rusya, cephedeki askerlerine manevi destek göndermeye devam ediyor.

ABD merkezli CNN'in haberine göre, Moskova bu ay başında 14. yüzyılda yaşamış olan Prens Dmitri Donskoy'un kemiklerinden bir parçayı, Ukrayna'nın doğusundaki Rus birliklerine gönderdi.

1380'de Kulikovo Muharebesi'ndeki zaferiyle Rus tarihinde önemli bir askeri figür olarak kabul edilen ve daha sonra aziz ilan edilen Donskoy'un kalıntılarının, Rus askeri üsleri arasında dolaştırıldığı bildirildi.

RUSSYA'DAN CEPHEYE MANEVİ DESTEK

Donskoy'un kalıntılarının, geçen ay Kremlin'deki Başmelek Katedrali'nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldığı belirtildi. Kalıntının, Donskoy'un kılıç kullandığı sağ eline ait olduğu kaydedildi.

Rus lider Vladimir Putin, Donskoy'un kalıntılarının ortaya çıkarılmasını "kesinlikle eşsiz ve muhteşem bir keşif" olarak tanımlamıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Kremlin yanlısı lideri Patriği Kirill ise bu keşfi "Tanrı'nın takdirinin özel bir işareti" olarak niteledi.

Rusya'nın daha önce de 13. yüzyılda yaşamış ünlü Novgorod Prensi ve Rus savaş kahramanı Prens Aleksandr Nevski'nin kalıntılarını cepheye gönderdiği bildirilmişti.

Uzmanlara göre, Kremlin bu adımlarla Ukrayna savaşını Rus halkına "vatan savunması" olarak anlatmayı ve dini inancı bu söylemi desteklemek için kullanmayı hedefliyor. Kremlin ile ilişkileri giderek sıkılaşan Rus Ortodoks Kilisesi de askerleri etkilemek için yoğun çaba sarf ediyor.