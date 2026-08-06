Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde yer alan büyük bir petrol rafinerisinde, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen İHA saldırı dalgası ardından yangın çıktı.

Bölge Valisi Mikhail Evrayev, perşembe günü yaptığı açıklamada, acil servis ekiplerinin tesisteki alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. ,

Sosyal medyada paylaşılan ve henüz doğrulanmayan görüntülerde, tesisin üzerinde yoğun siyah duman bulutlarının yükseldiği görüldü.

PETROL DEPOLARI ALEV ALEV

Vali Evrayev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, düşen İHA parçalarının rafinerinin petrol depolarına isabet ettiğini bildirdi.

Evrayev, yaşanan olayı Moskova'nın yaklaşık 250 kilometre kuzeydoğusundaki Yaroslavl'a yönelik bugüne kadar yapılmış en büyük düşman saldırısı olarak nitelendirdi.

Bölgenin bugüne kadarki en büyük İHA saldırısını püskürttüğünü belirten Evrayev, 93 İHA'nın tamamının hava savunma ve elektronik harp birimleri tarafından düşürüldüğünü kaydetti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, şarapnel parçaları nedeniyle 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

TONLARCA VARİL PETROL İŞLİYORDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de perşembe günü erken saatlerde Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki Bashneft-Novoil rafinerisi ile Yaroslavl bölgesindeki Slavneft-Yanos rafinerisini vurduğunu ifade etti.

Başkurdistan'daki Rus yetkililerden konuya ilişkin henüz anlık bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'nın son aylarda Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını artırdığı, bu durumun yakıt sıkıntılarına yol açtığı ancak yetkililerin birçok bölgede durumu stabilize ettiği, yine de bazı alanlarda sorunların devam ettiği aktarıldı.

Daha önce de hedef alınan Yaroslavl'daki rafinerinin yıllık 15 milyon metrik ton (günlük yaklaşık 300 bin varil) işleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.