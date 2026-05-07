Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Rus şirketlerinin Mart ayındaki kozmetik ürün alımı 12 milyon 600 bin dolar olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 9 milyon 500 bin dolar seviyesinde olan bu rakam, Rusya’nın Türk kozmetik ürünlerine yönelik talebinde zirve noktayı temsil ediyor.

İTHALATTA AROMATİK YAĞLAR İLK SIRADA

Rusya’nın Türkiye’den tedarik ettiği kozmetik ürünlerin kalemlerine bakıldığında, 7 milyon 100 bin dolar ile aromatik yağ karışımları en büyük payı oluşturdu. Listeyi 1 milyon 400 bin dolar ile cilt bakım ürünleri ve 1 milyon 200 bin dolarlık harcama ile parfüm ithalatı izledi.

HOLLANDA VE ABD GERİDE KALDI

Mart ayı verilerine göre Rusya, Türkiye’nin kozmetik ihracatında liderliğe yerleşirken, listenin devamında 9 milyon 600 bin dolarlık alımla Hollanda ikinci sırada yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri ise 8 milyon 900 bin dolarlık ithalat hacmiyle üçüncü sıraya yerleşti. Bu veriler, Türk kozmetik sektörünün Batı pazarlarındaki payını korurken Rusya pazarında ivme kazandığını gösteriyor.

TEDARİK KANALLARI TÜRKİYE'YE KAYDI

Uzmanlar, Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya’ya yapılan kozmetik sevkiyatının azalmasıyla birlikte tedarik rotalarının Türkiye’ye kaydığına dikkat çekiyor. Türkiye’nin lojistik avantajları ve fiyat rekabetçiliği, alternatif kanal arayışındaki Rus şirketleri için belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri, bu eğilimin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve Türkiye’nin pazardaki payının derinleşeceğini öngörüyor.