Rusya İç Güvenlik Teşkilatı (FSB) çarşamba günü yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi Pavel Durov'un teröre yardım etmekle suçlandığını ve uluslararası arananlar listesine eklendiğini duyurdu.

Rusya doğumlu olan ve kariyerine bu ülkede başlayan ancak daha sonra yurt dışına taşınan Durov'a yönelik suçlamalar, Rus makamlarının ülkede en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram'a kısıtlamalar getirdiği bir dönemde geldi.

İnterneti kontrol altına almak isteyen Kremlin, şimdi de ülkedeki en büyük mesajlaşma ağının sahibinin peşine düştü.

TERÖRİZM SUÇLAMASI

FSB tarafından yapılan açıklamada, Telegram yönetimi Rusya'da sabotaj, terör eylemleri, toplu katliam ve siber dolandırıcılık faaliyetlerini hazırlamak ve koordine etmek amacıyla Ukrayna istihbarat teşkilatları ile terör ve aşırılık yanlısı örgütler tarafından aktif olarak kullanılan çok sayıda kanal, sohbet ve botu kaldırmamakla suçlandı.

Bu durumun çok sayıda can kaybına yol açtığı öne sürüldü. Ayrıca Ukrayna güvenlik servislerinin, Rus vatandaşlarını sabotaj ve terör faaliyetleri için devşirmek amacıyla Telegram'daki popüler bir arkadaşlık botunu kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, Temmuz 2025'ten bu yana yaşları 12 ile 22 arasında değişen 46 bot kullanıcısının kolluk kuvvetlerine saldırmak, kundaklama ve diğer eylemler nedeniyle Rusya genelinde gözaltına alındığı bildirildi.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANACAK

Pavel Durov, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada Rus makamlarının kendisine karşı ceza soruşturması başlattığını duyurmuş ve yetkilileri, mahremiyet ile ifade özgürlüğü hakkını bastırma girişimi kapsamında Telegram'a erişimi kısıtlamak için gerekçeler uydurmakla suçlamıştı.

Suçlu bulunması halinde Rusya'da müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek olan Durov ve Telegram tarafı, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.