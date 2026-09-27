Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki BM merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini başka bir ülkeye devretme ihtimaline ve Avrupa ile yaşanan gerilime dair kritik açıklamalarda bulundu.

F-35 programına yeniden dahil olmak için diplomatik temaslarını sürdüren Ankara'nın S-400'leri üçüncü bir ülkeye satma planlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Lavrov, Rusya'nın her türlü teklifi incelemeye açık olduğunu ancak bunun kesin şartlara bağlı bulunduğunu vurguladı.

UKRAYNA ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ

S-400 sistemlerinin olası transferi için Rusya'nın resmi onayının şart olduğuna dikkati çeken Lavrov, sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu hareket etmesi ve Rusya Federasyonu ile dostane ilişkilere sahip olması gerektiğini ifade etti.

Dünyanın farklı bölgelerinden satın alınan silahların sonradan Ukrayna'ya aktarıldığı örneklere işaret eden Lavrov, S-400'lerin de benzer şekilde başka bir yere gönderilmeyeceğine dair uluslararası hukuka uygun ve ihlal edilmeyecek kesin güvencelerin verilmesinin kritik önem taşıdığını kaydederek şunları söyledi:

"Sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu hareket etmesi ve Rusya Federasyonu ile dostane ilişkilere sahip olması gerekiyor. Böylece bu sistemlerin o ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden emin olabiliriz. Bu kritik önem taşıyor."

AVRUPA İLE SAVAŞA GİRME NİYETİMİZ YOK

Açıklamalarında Avrupa ile yaşanan gerilime ve Ukrayna savaşına da değinen Rus Bakan, Rusya'nın Avrupa ile savaşa girme gibi bir niyetinin bulunmadığını, bu durumun tamamen saçmalık olduğunu dile getirdi. Buna karşın Avrupalı liderlerin en geç 2030 yılına kadar savaşa hazır olunması gerektiği yönündeki söylemlerine tepki gösteren Lavrov, Avrupa'nın devasa bütçeleri silah üretimine yatırmasının kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebileceği uyarısında bulundu.