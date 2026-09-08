Türkiye, Ortadoğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin aksaması sonucu ortaya çıkan azotlu, fosforlu gübre ve amonyak tedarik sorununu Rusya ile aşmaya hazırlanıyor. İki ülke arasında yürütülen diplomatik temaslar neticesinde Moskova, Türkiye'ye yönelik uyguladığı bazı ihracat kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı.

İMZALAR MOSKOVA'DA ATILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Mineral Gübre Sevkiyatı Alanında Mutabakat Zaptı" bugün Moskova’da resmiyet kazanacak. Anlaşmaya Türkiye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Maxim Borovoy Markovich imza atacak. İki ülke arasındaki kısıtlamaların kaldırılması süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki görüşmesiyle hız kazandı.

BAHAR DÖNEMİ ÖNCESİ ÖZEL KOTASYON

İmzalanan mutabakatla Rusya; azotlu ve fosforlu gübreler ile amonyak ihracatında Türkiye’ye özel bir kontenjan tanıyacak. Bu adım, özellikle bahar aylarında artış gösteren tarımsal gübre ihtiyacının kesintisiz karşılanmasını sağlayacak. 28 Şubat 2026'da başlayan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Körfez bölgesinden yapılan üre, amonyak ve kükürt sevkiyatını durdurmuş; hemen ardından Rusya da Mart ayında gübre ihracatında kısıtlama kararı almıştı.

SEKTÖRDE HAMMADDE VE ÜRETİM DENGESİ

Türkiye, yıllık 8 milyon tonun üzerinde gübre üretim kapasitesine ve 17 üretim tesisine sahip bulunuyor. Ancak amonyak, fosforik asit, potasyum ve kükürt gibi temel hammaddelerde dışa bağımlılık nedeniyle tesisler yüzde 60-70 kapasite aralığında çalışarak yılda 4,5 ila 5 milyon ton seviyesinde üretim gerçekleştiriyor. İç pazardaki 7 milyon tonluk yıllık kullanımın eksik kalan kısmı ise ithalatla tamamlanıyor. Rusya’dan sevkiyatın açılmasıyla birlikte, Türkiye'nin yıllık 500 bin ile 1 milyon ton arasındaki gübre ihracat hacminin de artması öngörülüyor.