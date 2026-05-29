Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri faaliyetlere ilişkin yaptığı son açıklamada, Harkiv bölgesinde bulunan Novovasilevka yerleşim biriminde kontrolün sağlandığını duyurdu.
FARKLI NOKTALARDA İLERLEME KAYDEDİLDİ
Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin cephe hattının farklı noktalarında ilerleme kaydettiği ifade edildi. Açıklamada, “Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Novovasilevka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmiştir” denildi.
2 BÖLGEYİ DAHA ELE GEÇİRDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI
Öte yandan Rusya, bir gün önce de Harkiv bölgesindeki Granov ile Zaporijya bölgesindeki Vozdvijevka yerleşimlerini kontrol altına aldığını açıklamıştı.