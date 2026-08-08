Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

YAKIT DEPOSU VE ASKERİ SANAYİ İŞLETMESİ VURULDU

Açıklamaya göre, gece saatlerinde başkent Kiev’de seyir füzelerinde kullanılmak üzere parçaların üretildiği belirtilen “Kiev-111” isimli askeri sanayi işletmesi hedef alındı. Aynı saldırı kapsamında “Kiev-3” olarak adlandırılan yakıt deposunun da vurulduğu bildirildi.

Rusya ayrıca Karadeniz’de, Odessa’nın güney ve doğu açıklarında askeri yük taşıdığı öne sürülen iki kuru yük gemisinin hedef alındığını açıkladı.

Saldırılarda yüksek hassasiyetli karadan fırlatılan silahların yanı sıra insansız hava araçlarının kullanıldığı ifade edildi.

‘KİEV BÖLGESİNDE 4 KİŞİ ÖLDÜ’

Ukrayna makamları ise Rus ordusunun gece düzenlediği hava saldırılarının can kaybına yol açtığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Kiev bölgesindeki Brovari ilçesinin saldırının hedeflerinden biri olduğunu ve burada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi de başkente yönelik saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, gece boyunca ülkeye füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Verilen bilgilere göre saldırılarda 6 füze ile 151 SİHA kullanıldı.

Ukrayna hava savunma birliklerinin 135 SİHA’yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

‘MOSKOVA'YA BİR HAFTADA 2 BİNE YAKIN İHA GÖNDERİLDİ’

Öte yandan Rusya'nın başkenti Moskova da Ukrayna'dan geldiği öne sürülen yoğun İHA saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 1 Ağustos sabahından 8 Ağustos sabahına kadar geçen bir haftalık sürede Moskova bölgesine doğru 1984 İHA'nın gönderildiğini açıkladı.

Sobyanin, İHA'ların önemli bölümünün Moskova'ya ulaşmadan önce hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirtti. Moskova'ya yaklaşan 82 İHA'nın da imha edildiğini aktardı.