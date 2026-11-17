Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji ve demir yolu altyapı tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre Rivne, Dnipropetrovsk ve Çernovtsi bölgelerinde toplam beş trafo merkezi hedef alındı. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamada, "Krivoy Rog tren istasyonu yakınlarında askeri yükler taşıyan bir tren lokomotifi vuruldu." ifadesi kullanıldı. Bakanlık, Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir gemiye de saldırı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

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