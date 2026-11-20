Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın NATO'ya fiilen üye olmadan üyeliğe yakın bir statü kazanmasını sağlayacak herhangi bir formülü dahi kabul etmeyeceklerini söyledi.

St. Petersburg'da gazetecilere açıklama yapan Ryabkov, Moskova'nın güvenlik garantilerini öncelikle Rusya'nın güvenliğinin sağlanması açısından ele aldığını belirtti.

"TALEBİMİZİN DEĞİŞMEZ"

Kiev'in NATO'ya katılmasına karşı tutumlarının değişmediğini vurgulayan Ryabkov, şöyle konuştu:

"Ukrayna'ya gelince, Kiev'in her şeyden önce NATO'ya katılmasının kabul edilemez olduğuna ilişkin talebimizin değişmez olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bu gerçekleştiğinde, güvenlik garantileri meselesi istişare edilir."

Batı'ya yönelik taleplerini de değerlendiren Ryabkov, "Güvenliğin bölünmezliği talebinden vazgeçilemez. Diğer ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirmek mümkün değil. Bu ilke, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile temaslarımızda sergilediğimiz yaklaşımın temelini oluşturuyor." dedi.

ÜÇLÜ MÜZAKERELERDE İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Ryabkov, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin ikinci turunun yapılması konusunda henüz mutabık kalınmadığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir gün önce, Avrupalı yetkililerin diplomatik kanallar aracılığıyla Moskova'ya davet edildiğini açıkladığını hatırlatan Ryabkov, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini de söyledi.