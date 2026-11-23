Almanya'nın NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung yayın organlarında yer alan habere göre, Alman ordusu ve Federal İstihbarat Servisi (BND), Rusya'nın bu yılın sonuna kadar uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planladığı yönünde diğer NATO ülkelerine uyarıda bulundu.

Batılı istihbarat servislerinin paylaştığı bilgilere göre, "Sputnik-S" adı verilen uydunun birkaç yıl önce monte edildi, Moskova'da fırlatılmayı bekliyor.

Almanya Siber ve Bilgi Alanı Komutanlığı'ndan (CIR) Tümgeneral Armin Fleischmann, Berlin'in nükleer silahlı uyduların oluşturduğu tehdidi etkisiz hale getirebilecek "karşı uzay kabiliyetleri" geliştirerek yanıt vermeyi umabileceğini ifade etti.

Rusya Büyükelçiliği ise "uzay faaliyetlerine" yönelik "tüm asılsız iddiaları" propaganda olarak nitelendirerek reddetti.

ABD DE UYARI YAPTI

Benzer endişeler ABD makamları tarafından da dile getirildi. ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), geçen ay yayımladığı raporda Rusya'nın "nükleer silah taşımak üzere tasarlanmış bir uydu geliştirdiğini" bildirdi.

Raporda, "Böyle bir uzay merkezli kabiliyet, dünya genelinde ülkeler ve şirketler tarafından işletilen binlerce uydunun yanı sıra bunların sağladığı hayati iletişim, navigasyon, bilimsel, meteorolojik, ticari ve ulusal güvenlik hizmetlerinde ani ve hızlı bir kayba veya bozulmaya yol açabilir" denildi.

ABD Uzay Komutanlığı Başkanı General Stephen N. Whiting ise mart ayında Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, Rusya'nın ABD uzay varlıklarını sekteye uğratacak kabiliyetlere sahip olduğunu ve "buna yörüngeye nükleer silah yerleştirme potansiyelinin de dahil olduğunu" belirtti.

Whiting, "Uzayda silahlı çatışma kaçınılmaz değildir ancak caydırıcılık başarısız olursa, ekibimizin entegre uzay gücü belirleyici bir avantaj sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMALARI HİÇE SAYAR

Nisan ayında The Times gazetesine konuşan General Whiting, uzaya nükleer uydu karşıtı (ASAT) silah yerleştirmenin Dış Uzay Anlaşması'nı ihlal edeceğini ve "alçak Dünya yörüngesindeki herkesin uydularını riske atacağını" söyledi.

Whiting, bunun "kesinlikle müsamaha gösteremeyecekleri" bir sonuç olacağını vurgulayarak, "Tüm alçak Dünya yörüngesi risk altında olur ve bildiğiniz gibi bugün Starlink gibi yeni yaygınlaşan alçak Dünya yörüngesi takımyıldızlarıyla birlikte bu sayı 10 binden fazla uydu anlamına geliyor" dedi.

Ukrayna, Rusya'nın işgaline karşı cephe hattındaki savunmasında, yerdeki kullanıcı terminallerine doğrudan geniş bant hizmeti sağlayan Starlink uydu ağına büyük ölçüde güveniyor.