Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan oylamada, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik füze saldırılarının kınanmasına ilişkin karar tasarısı kabul edildi.

Bahreyn öncülüğünde sunulan tasarı, İran’ın ABD ve İsrail’e üslerini kullandıran Körfez ülkelerini hedef alan saldırıları üzerine gündeme getirildi. Konseyde yapılan oylamada 13 üye ülke tasarıyı desteklerken, Çin ve Rusya çekimser oy kullandı.

Tasarı, Bahreyn tarafından Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Ürdün adına sunuldu. Ayrıca 130’dan fazla Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin de tasarıya destek verdiği bildirildi.

BMGK, 28 Şubat’ta düzenlenen acil bilgilendirme toplantısında bölgede artan gerilimi ele almak üzere bir araya gelmişti. Toplantıda ABD, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarının uluslararası barış ve güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu savunmuştu. Washington yönetimi, İsrail ile yürütülen ortak askeri operasyonların amacının İran’ın bu kapasitesini zayıflatmak ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği sınırlamak olduğunu belirtmişti.

Tahran yönetimi ise saldırıları uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlali olarak değerlendirmiş ve BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu.