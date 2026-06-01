NATO, Baltık Denizi'nin ortasındaki küçük Gotland Adası'nı tahkim etmek için yoğun bir çabaya girdi.

Rusya'ya bağlı, Avrupa'ya en yakın Kaliningrad bölgesine sadece 300 kilometre uzaklıkta bulunan bu ada, Avrupalı komutanlara göre Rusya'ya karşı olası bir savaşta en önemli cephe oldu.

ABD'nin de Avrupa'dan askeri olarak çekilme sinyali vermesi, bu adanın korunmasının yükünü Avrupa'nın omuzlarına yükledi.

Rusya'dan gelen saldırı tehditleri hibrit saldırılar her geçen gün artınca Avrupa'da da kaçınılmaz görünen bir savaşa karşı hazırlıklar başladı.

İsveç ordusu ve NATO müttefikleri adayı yeniden güçlü bir askeri üsse dönüştürmek zamana karşı yarışı başlattı.

RUSYA ŞİMDİDEN GÖZÜNÜ DİKTİ

İsveç, 2024 yılında ittifaka katılmasından bu yana ada üzerindeki ilk NATO koordineli askeri tatbikatını geçen hafta tamamladı.

Sadece birkaç köyden ve bir kentten oluşan adada düzenlenen eğitime 13 ülkeden yaklaşık 18 bin asker katıldı.

Tatbikatın temel amacı olası bir Rus işgaline karşı hazırlık yapmaktı. Zırhlı araçların arasında konuşan İsveç Genelkurmay Başkanı Michael Claesson, "Bir Rus saldırısı her an gerçekleşebilir. Rus askeri doktrini aslında zayıflıkları ve savunmasız noktaları tespit etmeye çalışmak ve bunları istismar etmek için ellerinden geleni yapmaktır" dedi.

Gotland son 18 ayda kritik bir pompanın sabote edilmesiyle su sızıntısı yaşadı. Ayrıca deniz altı fiber optik kablo kesintisi ve yaygın radyo parazitleri gibi doğrudan hibrit tehditlerle karşı karşıya kaldı.

Atlantik Konseyi Kuzey Avrupa Direktörü Anna Wieslander, Rusyanın çoktan adayı hedef aldığını belirtti. Wieslander, "kesilmesi, insansız hava aracı uçuşları ve pek çok casusluk olayı gibi artan bir Rus faaliyeti görüşdü. ABD'nin taahhütleri konusunda büyük bir belirsizlik yaşanan bir durum olduğunda Rusya'nın bunu bir fırsat olarak görme riski artıyor" dedi.

BİNLERCE ASKER GÖNEDERİLDİ

Geçmişte Danimarka, İsveç ve kısa bir süre de Rusya arasında el değiştiren Gotland vazgeçilmez bir stratejik varlık niteliği taşıyor.

Ada, bölgedeki hava operasyonları için kritik bir kalkış noktası olması sebebiyle "batırılamaz uçak gemisi" lakabını aldı.

Gotland'daki hava üssü, konuşlanan uçaklara hem Avrupa'nın içine hem de Rusya'nın derinliklerine kolay giriş imkanı sağlıyor.

İsveç Savunma Araştırma Ajansı Direktör Yardımcısı Niklas Granholm adanın önemini "Günümüz silah sistemlerinin menzili ve konumu göz önüne alındığında, Gotland'ı kontrol ederseniz Baltık Denizi'nde olup bitenlerin çoğunu kontrol edebilirsiniz" yorumunu yaptı.

Granholm adadan kalkan savaş uçaklarının dakikalar içinde herhangi bir Baltık başkentine ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Rusya'nın adayı ele geçirmesi durumunda Baltık ülkelerine giden ittifak yardımları tamamen kesilebilir.

Bu soruna yanıt olarak Stockholm yönetimi 60 bin nüfuslu adaya asker yığdı. İsveç, Soğuk Savaş sonrasındaki silahsızlanma politikasını tersine çevirerek altyapı projelerine 200 milyon Euro'dan fazla yatırım yaptı.

Gotland Alayı Komutanı Andreas Gustafsson askeri gücü artıracaklarını belirtti. Gustafsson gelecek planlarını "Şu anda adada bulunan 4 bin 500 askere bir yıl içinde en az bin rotasyonel asker daha katılacak. Umuyorum ki daha uzun menzilli topçu birlikleri de yeterince yakın bir zamanda onlara dahil olacak" sözleriyle açıkladı.