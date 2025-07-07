Rusya’da artan güvenlik endişeleri ve drone saldırılarının gölgesinde, St. Petersburg başta olmak üzere birçok havalimanında sivil havacılığı etkileyen kriz büyüyor. Rus yetkililer, bazı uluslararası uçakların teknik bileşenlerinin sökülerek incelenmesini talep etti. Bu talep, başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere yabancı havayolları tarafından ciddi güvenlik ve operasyonel risk olarak değerlendirildi.

THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

St. Petersburg’a iniş yapan bir THY uçağında, Rus görevlilerin teknik parçaların sökülmesini istemesi üzerine, mürettebat prosedürlere aykırı bu talebi reddetti. Uçuş ekibi, yolcu ve uçak güvenliği açısından uçağı İstanbul’a geri döndürme kararı aldı. Havacılık çevrelerinden destek gören bu karar, uluslararası uçuş güvenliği standartlarına uygun bir adım olarak değerlendirildi.

YOLCULAR DİDİK DİDİK ARANDI

Sadece THY değil, diğer yabancı havayollarına ait uçaklarda da benzer uygulamalar yaşandı. Rusya’ya iniş yapan bazı uçaklarda, yolcuların uçaktan inmelerine izin verilmediği, bagajların ve kokpit ekipmanlarının bomba yapımında kullanılabilecek parçalar açısından detaylı arandığı bildirildi.

Bu uygulamalar saatler süren beklemelere, yolcu hakları ihlallerine ve uluslararası havacılık kurallarının tartışmaya açılmasına yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların stres altında saatlerce uçakta bekletildiği, bazı kişilerin terminale alınmadan yeniden uçağa bindirildiği görüldü.

Drone saldırısı tehdidi nedeniyle zaman zaman yarım gün süreyle kapatılan havalimanları, Rusya genelinde ulaşımı felç etti. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, sivil uçuşlar ciddi şekilde aksadı.

43 BİN BİLET İPTAL EDİLDİ

Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve federal hava taşımacılığı ajansı verilerine göre, hafta sonundan itibaren 485 uçuş iptal edildi, 88 uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi ve 1.900 uçuşta gecikme yaşandı.

Havayolu firmaları 43 bin bileti iade etmek zorunda kalırken, yaklaşık 94 bin yolcu geçici olarak otellere yerleştirildi. Krizin maliyeti sadece ikram giderlerinde 354 bin rubleye (yaklaşık 3.800 Euro) ulaştı.

Rus yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmezken, özellikle yabancı şirketlerin uçuş planlamalarında temkinli davrandığı ve bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu öğrenildi. Uzmanlara göre, yaşananlar sivil havacılıkta yeni bir güvenlik-diplomasi krizinin işareti olabilir.

Yolcuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Rusya’ya gitmek büyük stres. Ne zaman varacağınız, uçaktan inip inemeyeceğiniz belli değil. Geri dönerken havalimanında günlerce kalma riski var” yorumları dikkat çekti.