Ukrayna'nın Rusya arasında Pazar günü gerçekleştirilen karşılıklı saldırılarda, Ukrayna İHA'larının Rusya'daki hedefleri vurması sonucu en az dokuz kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında ise en az beş kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna güçlerinin hedefleri arasında Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketi olan Wildberries'e ait lojistik merkezleri yer alırken, Rusya tarafı da Ukrayna'daki liman ve posta altyapılarını hedef aldı.

Rusya Bölgelerine Dron Saldırıları ve Wildberries Tesisleri Ukrayna cephe hattından yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Samara bölgesinde yer alan bir Wildberries deposu dron saldırısına uğradı.

Bölge Valisi Vyacheslav Fedorishchev, olayda can kaybı yaşanmadığını ve çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Şirket tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Vladimir bölgesindeki başka bir lojistik tesisinde saldırı sonrası yangın çıktığı, personelin tahliye edildiği ve ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.

Ukrayna güçlerinin, perakende devinin operasyonlarını aksatmak amacıyla 18 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 12 Wildberries tesisine saldırı düzenlediği bildirildi.

RUSYA'DA ŞEHİRLER VURULDU

Rusya'nın diğer bölgelerinde meydana gelen saldırılarda ise Udmurtya'da 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sınır bölgesi Belgorod'da 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bölge Valisi Alexander Shuvayev, bir oyun parkının yakınına düşen dron nedeniyle bir çocuğun öldüğünü, iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Samara'ya komşu Saratov bölgesinin Engels kentinde bir konuta düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, Saratov ve Engels şehirlerinde sivil altyapı zarar gördü.

Ukrayna ordusu; Saratov petrol rafinerisi, Engels askeri hava üssü ve Kaluga bölgesindeki bir petrol deposunun vurulduğunu doğruladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda ise doğudaki Dnipropetrovsk bölgesinde iki kişi, güneydeki Zaporijya ve Herson bölgelerinde ise en az birer kişi hayatını kaybetti.

Kuzeydeki Harkiv bölgesinde bir posta terminalinin yıkılması sonucu Nova Poshta şirketinde çalışan bir görevli yaşamını yitirdi.

KARADENİZ'DE GEMİLER VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı; Mıkolayiv limanındaki altyapı ile askeri kargo taşıyan iki gemiyi ve Karadeniz'de askeri mühimmat taşıyan bir başka gemiyi vurduğunu açıkladı.

Saldırıların yanı sıra İtalya liderliğindeki bir Avrupa Birliği deniz misyonu, Pazar günü Rusya'nın "gölge filosuna" ait bir tankere el koydu.

İtalya Savunma Bakanlığı, AB yaptırımlarına tabi olan ve Benin'den İstanbul'a seyreden "Toa Payoh" adlı tankerin Pantelleria Adası'nın batısında durdurulduğunu duyurdu.

Geçen hafta Kamerun siciline geçtiği belirtilen gemiye yapılan müdahale, Avrupa'nın petrol yaptırımlarını denetleme adımları kapsamında iki haftadan kısa süre içinde gerçekleşen ikinci operasyon oldu.