Ukrayna ile Rusya, 4,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından ABD arabuluculuğunda yürütülecek barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarının sinyalini verdi.

Her iki ülke de First Lady Melania Trump öncülüğündeki bir insani yardım misyonuna destek sunduklarını duyurdu.

Cuma günü açıklanan sürpriz gelişmeye göre Kiev ve Moskova, Melania Trump ile iki ülkenin sivil müzakerecileri arasında yürütülen gizli temasların ardından, Ukrayna'nın güneyinde savaş hattıyla bölünmüş Herson bölgesinde mahsur kalan bir kasabaya gelecek hafta insani yardım ulaştırılması amacıyla yerel düzeyde bir ateşkes uygulanması konusunda mutabakata vardı.

Söz konusu adım gelecekte benzer insani misyonların gerçekleştirilebileceğine yönelik beklentileri artırırken, tarafların ana tutumlarında bir değişiklik yaşandığına dair herhangi bir işaret görülmedi.

Rusya, tamamını kontrol altında tutmadığı Ukrayna toprakları üzerindeki taleplerini sürdürmeye devam ederken, Kiev yönetimi varılacak herhangi bir anlaşmanın yeni bir işgal girişimine karşı kesin ve tavizsiz güvenlik garantileri barındırması gerektiği yönündeki ısrarını koruyor.

Hafta içinde yeniden belirginleşen toprak ve güvenlik garantilerine ilişkin bu derin görüş ayrılıkları, barış sürecinin önündeki engellerin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Masaya dönüş sinyallerine karşın sahada çatışmalar hız kesmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere yeniden başlanmasını "prensipte" kabul ettiğini açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra, Rus ordusu Kiev'e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla can kaybına yol açan yoğun bir saldırı düzenledi.

Moskova yönetimi ise aynı gün şehirlerine yönelen 800'den fazla Ukrayna insansız hava aracının düşürülerek imha edildiğini bildirdi.