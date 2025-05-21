Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in yakın danışmanlarından Andriy Portnov, Madrid’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çocuklarını Amerikan Okulu'na bırakırken silahlı kişi veya kişiler tarafından vurulan Portnov, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis, sabah 7.15’te olayın gerçekleştiğini ve saldırganların hala arandığını bildirdi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belirlenemedi.

RUS YANLISI BAŞKAN'IN DANIŞMANIYDI

Portnov, 2014 yılında, Ukrayna'da devrim niteliğinde olan Euromaidan protestoları sırasında ülkeden kaçan, Rusya yanlısı eski Ukrayna lideri Yanukoviç’in yönetiminde üst düzey görev almıştı.

Yanukoviç, ülkede "Turuncu Devrim" olarak anılan halk ayaklanmalarının ardından Rusya’ya kaçmıştı. Eski başkan, o tarihten bu yana sürgünde yaşamını sürdürüyor.

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana, İspanya’da yaşayan bazı önemli Rus ve Ukraynalı isimler saldırıya uğradı.

RUSYA VE UKRAYNA'NIN ÖLÜMCÜL AJAN SAVAŞI

2022 yılının sonlarında aralarında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Ukrayna ve ABD büyükelçiliklerinin de bulunduğu altı adrese bombalı paketler gönderilmişti.

Bu olaylar üzerine 76 yaşındaki emekli bir İspanyol memur tutuklanmıştı. Memurun sosyal medya hesaplarında Rusya’nın işgaline destek verdiğini düşündüren içerikler tespit edilmişti.

Aynı yılın Nisan ayında, Rus enerji şirketi Novatek ile bağlantılı bir iş insanı, eşi ve kızıyla birlikte bıçaklanarak öldürülmüştü. Şubat 2024’te ise Ukrayna tarafına geçen bir Rus pilot, Alicante yakınlarında yaşadığı apartmanın otoparkında ölü bulunmuştu.