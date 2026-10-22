Rusya ile Ukrayna, savaş sırasında hayatını kaybeden 277 askerin cenazesini karşılıklı olarak takas etti.

Rus yayın organı RBC'nin Perşembe günü aktardığı ve Rus bir milletvekiline dayandırdığı habere göre, takas kapsamında 252 Ukrayna askerinin naaşı Ukrayna'ya teslim edilirken, hayatını kaybeden 25 Rus askeri de ülkesine iade edildi.

Açıklamada bulunan iktidardaki Birleşik Rusya Partisi Devlet Duması Milletvekili ve çatışmayla ilgilenen parlamento grubunun üyesi Şamsail Saraliyev, sürecin ayrıntılarını paylaştı.

Belarus devlet medyasında yer alan bilgilere göre teslim işlemleri Belarus'taki Novaya Guta sınır kapısında gerçekleştirildi.

Ukrayna tarafı ise söz konusu takasa ilişkin henüz resmi bir doğrulamada bulunmadı.

İki ülke daha önce Ağustos ve Eylül aylarında da hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini karşılıklı olarak teslim etmişti.

GÖRÜŞMELERDEN SONRA ANLAŞTILAR

Cenazelerin teslimi, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmelerin tamamlanmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Witkoff ve Putin arasındaki temaslarda, Şubat ayından bu yana durmuş olan üçlü barış müzakerelerinin yeniden başlatılması konusu ele alınmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kiev'in Moskova ve Washington ile gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmelere yönelik ABD teklifini desteklediğini kaydetti.

Kremlin ise Putin'in, ABD arabuluculuğundaki görüşmelere en erken önümüzdeki aydan itibaren devam edilmesini kabul ettiğini duyurdu.