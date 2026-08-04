ABD’de Washington’da görev yapan FBI karşı istihbarat amiri Patrick Yaroch, yurt dışındaki bir şüpheliye ait hesaptan yetkisiz çekimler yaparak yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto parayı zimmetine geçirmekle suçlandı.

Mahkeme belgelerine yansıyan yeminli ifadeye göre Yaroch, yaşadığı vicdan azabının ardından gerçekleştirdiği eylemleri Adalet Bakanlığı’ndan bir çalışana itiraf etti.

Soruşturma Şifresiyle Defalarca Çekim Yaptı Yeminli ifadede Yaroch’un, yaşanan sürecin kendisini içten içe bitirdiğini ve üzerindeki yükten kurtulmak istediğini söylediği aktarıldı.

Kendi kişisel varlıklarıyla karıştığı için ne kadar aldığından emin olmadığını belirten Yaroch, durumu yetkililere bildirdi.

Müfettişler, ajanın parayı yatırdığı kripto cüzdanında yaklaşık 1 milyon dolar tespit etti. Ajan, para çekmeye 2024’ün sonlarında veya 2025’in başlarında başladığını ve FBI’ın soruşturma sürecinde elde ettiği giriş şifresini kullanarak toplam 10 veya 12 kez yetkisiz çekim gerçekleştirdiğini beyan etti.

FBI AJANI TUTUKLANDI

İş arkadaşlarına kontrolden çıktığını ve FBI’ın düşman kripto hesaplarına karşı işlem yapmamasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Yaroch, müfettişlerle iş birliği yapacağını ifade etmesine rağmen hafta sonu evine düzenlenen baskınla tutuklandı.

Çalıntı mülk bulundurmakla suçlanan ajanın derhal görevine son verildiği ve kurum içi kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

Dava dosyasına eklenen internet geçmişi kayıtlarında ise ajanın Mayıs ayında ChatGPT’ye 1 milyon doları nasıl yatırıp 40 yaşında emekli olabileceğini ve Portekiz veya İtalya’da bağcılık yaşamına nasıl geçebileceğini sorduğu görüldü.