Türk Hava Yolları’nın TK403 sefer sayılı Rusya hattında görev yapan uçağı, güvenlik riski nedeniyle St. Petersburg’da hava limanına iniş gerçekleştiremeyerek İstanbul’a dönüş yaptı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki hava sahası dron ve savaş uçağı trafiği yaşanıyor. THY uçağı da bölgede gerçekleşen saldırılar nedeniyle geri döndü. Ukrayna’ya ait İHA saldırıları Saint Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’nda hava ulaşımına büyük darbe vurdu. Saldırı sonrası havalimanında tüm iniş ve kalkışlar geçici olarak durdurulurken, çok sayıda uçuş ya iptal edildi ya da ciddi gecikmelere uğradı.

