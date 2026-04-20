Dünya haritasında birbirine en uzak uçlar gibi görünen ABD ve Rusya, aslında Bering Boğazı üzerinden "sırt sırta" veren iki yakın komşu olarak stratejik bir sınırı paylaşıyor.

Alaska'nın batı kıyısı ile Rusya'nın Çukotka bölgesi arasında yaklaşık 85 kilometrelik bir mesafe bulunurken, denizin ortasındaki Büyük Diomede (Rusya) ve Küçük Diomede (ABD) adaları arasındaki uzaklık sadece 3,8 kilometreye kadar düşüyor.

İki dev gücün adeta göz göze geldiği bu kritik coğrafyada Trump yönetimi, bölgedeki jeopolitik ve çevresel dengeleri sarsacak dev bir hamle yaparak Arktik Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı'nda petrol ve doğal gaz sondaj hakları için resmi ihale sürecini başlattı.

EL DEĞMEMİŞ KAYNAKLARIN KAPILARI AÇILACAK

5 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan açık artırma, enerji şirketlerine Arktik'in el değmemiş kaynakları için kapılarını açarken, hükümetin bu kararı hem ekonomik beklentileri hem de ekolojik endişeleri beraberinde getirdi.

Arazi Yönetimi Bürosu, kiralanacak alanın büyüklüğünü henüz netleştirmese de, Cumhuriyetçiler tarafından yürürlüğe konulan "One Big Beautiful Bill" yasası kapsamında bu satışın gerçekleştirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtiliyor. Rusya ile olan sınırın hemen yanı başında yer alan bu bölge, on yıllardır süregelen siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.

YABAN HAYAT İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Projenin hayata geçeceği topraklar, boz ayılardan kutup ayılarına kadar devasa bir yaban hayatı ekosistemine ev sahipliği yapmasının yanı sıra yerel Gwich'in halkı için kutsal bir değer taşıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kate MacGregor, Trump’ın "Amerikan enerji hakimiyeti" vizyonu doğrultusunda bu kaynakların ekonomiye kazandırılmasının stratejik bir zafer olduğunu savunurken, çevreci gruplar bölgedeki sondaj faaliyetlerinin telafisi mümkün olmayan bir doğa tahribatına yol açacağı uyarısında bulunuyor.

Rusya'nın hemen eşiğinde yükselen bu enerji hamlesi, Arktik bölgesindeki küresel rekabetin yeni bir boyuta evrileceğinin de sinyallerini veriyor.