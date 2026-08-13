Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 32 yaşındaki Rus vatandaşı bir kadın gözaltına alındı. Kadının, Ukrayna özel servisleri adına hareket ettiği ve Shageev'i hedef alan saldırı için talimat aldığı öne sürüldü.

BOMBA ÇÖP KUTUSUNA YERLEŞTİRİLDİ

Saldırının Sivastopol'daki Stoletovsky Bulvarı'nda meydana geldiği bildirildi. Rus güvenlik servisleriyle bağlantılı Telegram kanallarında yer alan iddialara göre kadın, bir polis memurunun merdivenlerden indiği sırada yakındaki çöp kutusuna patlayıcı yerleştirdi.

Shageev'in daha sonra bölgede yürüdüğü sırada patlayıcının infilak ettiği ve aldığı yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlamanın şiddetinin çevrede yaşayanlar tarafından insansız hava aracı saldırısı sanılacak kadar yüksek olduğu aktarıldı.

2014'TE RUSYA'YA SIĞINMIŞTI

Shageev, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi sırasında Rusya'ya sığınan Ukraynalı deniz subayları arasında yer alıyordu.

O dönemde Ukrayna Donanması'nın tek denizaltısı olan Zaporizhzhia'nın komutanlığını yapan Shageev, daha sonra Rusya'nın 4. Bağımsız Denizaltı Tugayı'nda komutan yardımcılığı görevini üstlendi.

Ukrayna makamları, Temmuz 2022'de Shageev'i vatana ihanetle suçladı.

‘TASFİYE EDİLDİ’ İFADESİ KULLANILDI

Ukrayna'da savaş suçlusu veya hain olarak tanımlanan kişilerin bilgilerinin yer aldığı gayriresmi Myrotvorets internet sitesinde de Shageev'in ölümünün ardından "tasfiye edildi" ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev ise saldırının kurbanının adını doğrudan açıklamadı. Razvozhayev, olayın bir görevliye yönelik "alçakça" bir saldırı olduğunu belirterek soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Rus yetkililer, gözaltına alınan kadının Ukrayna özel servislerinin talimatıyla hareket ettiğini ve saldırıdan pişmanlık duymadığını öne sürdü.