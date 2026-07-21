Rusya'ya ait "Neustrashimy" adlı savaş gemisi, Pazartesi günü İngiltere'nin Plymouth limanının yaklaşık 40 deniz mili güneyinde, uluslararası sularda top atışıyla tatbikat yaptı.

İngiltere'ye doğru yapılan top atışı yeni Başbakan Andy Burnham'ın yemin ederek 10 Numara'ya yerleşmesinden saatler sonra gerçekleşti. Rusya'nın yeni Başbakan'a top atışıyla mesaj verdiği öne sürüldü.

Rusya'nın "gölge filosu"na ait petrol tankerlerine Manş Denizi geçişi sırasında eşlik eden savaş gemisinin gerçekleştirdiği topçu manevrası, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Tyne gemisi tarafından yakından izlendi.

ORDU YAKINDAN İZLEDİ

İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kraliyet Donanması tarafından takip edilen Rus savaş gemisinin dün uluslararası sularda canlı silah egzersizi gerçekleştirdiğini doğruladı.

Sözcü, donanmanın bu çalışmayı başından sonuna kadar izlediğini, geminin faaliyetlerini yakın takibe devam ettiğini ve İngiltere'nin ulusal güvenliğini korumaya hazır olduğunu bildirdi.

Tatbikat öncesinde Rus gemisinin, silahlı faaliyet icra etme niyetini HMS Tyne gemisine bildirdiği ve daha güvenli bir mesafeye çekilmesini talep ettiği öğrenildi.

Bu bildirim üzerine daha güvenli bir konuma geçen HMS Tyne'ın gözetiminde yapılan egzersiz, uluslararası sularda yürütüldü ve 30 dakika sürdü.

İNGİLTERE RUS GEMİLERİNİ AVLIYOR

Son yaşanan gelişme, son haftalarda Manş Denizi'nde sözde bir gölge tankerine eşlik eden ikinci Rus savaş gemisi faaliyeti olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, aynı görevi yürüten "Admiral Grigorovich" adlı savaş gemisi, yelkenliyle seyreden İngiliz bir çifte uyarı ateşi açmıştı.

Yine aynı ay içerisinde başka bir Rus gölge filosu tankerinin kaptanı, İngiltere tarafından gözaltına alınarak yaptırımları ihlal etmekle suçlanmıştı.

O olayda İngiliz Kraliyet komandoları ve Ulusal Suç Teşkilat görevlileri, bir helikopterinden inerek Wight adasının 25 mil güneyinde bir Rus tankerine el koymuştu.

Daha önce Haziran ayı başlarında Fransız donanması, İngiliz kuvvetlerinin yardımıyla Rusya'dan gelen ve uluslararası yaptırımlara tabi olan başka bir petrol tankerini durdurmuştu.

Mart ayında ise İngiltere, Mozambik bayraklı "Deyna" isimli geminin Akdeniz'de Fransız donanması tarafından ele geçirilmesine yardım etmişti.