Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu’na (VGTRK) konuşan Sergey Lavrov, Almanya’nın Rusya’ya karşı aldığı son kararları değerlendirdi.

Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı’nda bir insansız hava aracı bulunmasının ardından Moskova’ya yönelik yeni tedbirler açıklamasına tepki gösteren Lavrov, kararlar kapsamında Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını ve Berlin’deki Rus Evi’ne ilişkin sözleşmenin feshedilmesini eleştirdi.

Lavrov, Almanya’nın İHA’nın Rusya’ya ait olduğu sonucuna soruşturma tamamlanmadan ulaştığını öne sürdü.

"GERÇEK BİR SAVAŞIN BAŞLANGICIDIR"

Lavrov, açıklamasında Almanya’nın attığı adımın iki ülke arasındaki ilişkiler açısından ciddi bir kırılmaya işaret ettiğini savundu.

Rus Bakan, “Onlar bir İHA buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın geçmişte de benzer adımlar attığını ileri süren Lavrov, Berlin’in tarihinden ders çıkarmadığını iddia etti.

Lavrov, “Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor” dedi.

ALMANYA'DAN RUSYA'YA YENİ TEDBİRLER

Almanya’daki Leipzig-Halle Havalimanı’nda 4 Ağustos’ta, Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı tarafından yapılan değerlendirmelerde, İHA’nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğu iddia edilmişti.

Almanya hükümeti ise 1 Eylül’de soruşturmada elde edilen bulguların Rusya’yı olaydan sorumlu gösterdiğini açıklayarak Moskova’ya karşı bir dizi yeni tedbir duyurdu.

Alınan kararlar kapsamında Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu’nun 18 Eylül itibarıyla faaliyetlerine son verilmesi planlanıyor.

Berlin’de bulunan Rus Evi’ne ilişkin sözleşmenin feshedilmesi, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılması ve Rusya’nın “gölge filosu” olarak nitelendirilen yapılanmasına yönelik baskının artırılması da Almanya’nın açıkladığı tedbirler arasında yer alıyor.