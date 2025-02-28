ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında görüşme sürerken tansiyon yükseldi. Kameralar önünde yaşanan tartışma sonrası Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda Beyaz Saray'da yaşanan çatışmayı yorumlayarak “Oval Ofis'te acımasız bir azarlama” ifadesini kullandı.

Paylaşımında Zelenskiy'e hakaret eden Medvedev, "Kiev rejiminin" Üçüncü Dünya Savaşı ile oyun oynadığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in canlı yayında tüm dünyaya aktarılan tartışma sırasında Zelenskiy'e vurmaktan kendilerini alıkoymalarının "bir mucize" olduğunu söyledi.

Kremlin'in eski danışmanı Sergei Markov, Oval Ofis'teki tartışmanın Zelenskiy'nin siyasi kariyerinin sonunu hızlandıracağını, bazı Rus yetkililerin de bir süredir bunu görmek istediklerini ve başka biriyle barış anlaşması yapmanın daha kolay olacağına inandıklarını söyledi.

Markov, “Zelenskiy ve Trump'ın kamuoyuna yansıyan skandalından herkesin çıkardığı ana sonuç, Zelenskiy'nin tamamen çizgiyi aştığı ve bir an önce başkanlıktan istifa etmesi gerektiğidir” dedi.

Rusya parlamentosunun üst kanadının başkan yardımcısı Konstantin Kosachyov ise bunun "Zelenskiy'nin gerçek yüzünü" ortaya çıkardığını söyledi. Kasachyov, "Zelenskiy bu raundu sağır edici bir çıngırak sesiyle kaybetti. Ve bir sonraki raunda dizlerinin üzerinde sürünerek gitmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.