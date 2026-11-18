Rusya'nın Mineralnye Vody kentinden Antalya'ya sefer yapan Azimuth Airlines'a ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
Antalya Havalimanı'na inen uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi. İhbarın ardından takibe alınan RA-89120 tescilli Sukhoi Superjet 100 tipi uçak için Antalya Havalimanı'nda önlem alındı.
Uçağa 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi. Havalimanının 2'nci pistine iniş yapan uçak, güvenli bölgeye alındı. Yolcu ve mürettebatın tahliyesinin ardından güvenlik ekipleri uçakta arama başlattı.