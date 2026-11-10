Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, Apple, Google, Telegram ve Wikipedia'nın işletmecisi Wikimedia Vakfına toplam 26,3 milyon ruble para cezası verdi. Yaklaşık 318 bin dolara karşılık gelen cezanın gerekçesi, Rusya'da yasaklı kabul edilen içeriklerin kaldırılmaması ve ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi olarak açıklandı.

Mahkemenin kararına göre Wikimedia Vakfı 15,2 milyon ruble, Google ve Telegram ayrı ayrı 3,8 milyon ruble, Apple ise 3,5 milyon ruble ceza ödeyecek.

TELEGRAM DAVASINDAKİ SUÇLAMA

Telegram'a yönelik davanın, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yanlış bilgi içerdiği belirtilen paylaşımlarla ilgili olduğu bildirildi.

Apple hakkındaki duruşmanın ise şirketin gizli bilgilerinin paylaşılabileceği gerekçesiyle basına kapalı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Rusya'da daha önce de yasaklı içerikleri kaldırmadıkları veya ülkedeki yasal düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle teknoloji şirketlerine para cezaları uygulanmıştı.