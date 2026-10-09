Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde görevli 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova, 2 Ekim sabahı hayatını kaybetti. Şelehov kasabasındaki hastaneye kaldırılan genç kadının ölümü, uluslararası kamuoyunda ve bölgede ciddi bir salgın endişesine yol açtı. Olayın ardından Rusya Halk Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ilk aşamada yaklaşık 200 kişiyi karantinaya aldı.

"KIZIMIN ÖLÜMESİNE GÖZ YUMDULAR"

Hayatını kaybeden araştırmacının sağlık personeli olan annesi Svetlana Şipilova, Rus yayın organı Glubina'ya yaptığı açıklamada resmi anlatıları reddetti. The Telegraph gazetesinin aktardığına göre anne, tesislerdeki güvenlik önlemlerine işaret ederek, "O tüpler duvara fırlatılsalar bile kırılmayacak kadar iyi korunuyor. İçindekini dökmek imkansızdır. Bunu ancak bir amatör iddia edebilir. Kızımın ölmesine göz yumdular" dedi. Şipilova'nın okul arkadaşları da yerel People of Baikal platformuna konuşarak, laboratuvar çalışanının son derece sorumlu ve dikkatli biri olduğunu, hakkında çıkan "olayı gizledi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN ŞEFFAFLIK BEKLENTİSİ

Rospotrebnadzor, genç kadının "nedeni belirlenemeyen zatürre" kaynaklı öldüğünü savunurken, DSÖ, ABD ve Avrupa Birliği (AB) Moskova yönetimine şeffaflık çağrısı yaptı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rus makamlarından ölüm nedeni, uygulanan tedbirler ve basında yer alan ikinci vaka iddiaları hakkında ayrıntılı bilgi talep ettiklerini açıkladı. Rospotrebnadzor ise DSÖ'ye gerekli bilgilerin iletildiğini, temaslı kişilere yapılan yaklaşık 5 bin test sonucunda hiçbir tehlikeli patojene rastlanmadığını ve karantinadakilerin yüzde 90'ının tahliye edildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya diplomatik nota vererek uluslararası sağlık yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sürecin yakından izlendiğini belirterek Rusya'nın bilgi paylaşması gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapsamlı temasların sürdüğünü ve olayın bir biyolojik silahtan kaynaklandığına inanmadıklarını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise basında yer alan spekülasyonlara karşı ihtiyatlı olunmasını istedi.

BÖLGEDE PANİK VE ARTAN TEDBİRLER

Rospotrebnadzor'un salgın riski bulunmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen bölgedeki tedbirler halk arasında paniğe neden oldu. Şipilova'nın yaşadığı binanın en az üç kez dezenfekte edildiği, görevlilerin ise bina sakinlerine ilaçlamanın "hamam böceklerine karşı" yapıldığını söylediği öne sürüldü. İrkutsk'taki bir doğum hastanesinde başvuranlara veba tarama formu doldurtulduğuna ilişkin kayıtlar sosyal medyada paylaşıldı. Arama motorlarında veba kelimesine yönelik aramaların yüzde 5 bin arttığı, bölgede koruyucu maske satışlarının ikiye katlandığı kaydedildi. Sibirya'daki tesiste çalışan personelin enstitü binasında karantinada tutulduğu ve bazı çevre hastanelere kısıtlamalar getirildiği belirtildi. Rusya'ya komşu Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sınır hattında sağlık denetimlerini artırdı.