Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile Japonya arasındaki ilişkilerle ilgili konuşan Peskov, "Japonya ülkemize karşı son derece düşmanca tutum sergiliyor. Japonya, ülkemize karşı yürütülen tüm yaptırımlara katıldı. Bu nedenle Japonya dost olmayan ülkeler listesinde yer alıyor. İkili ilişkileri bozan taraf Rusya değil" dedi.

Peskov, ABD Adalet Bakanlığı'nın, Rus istihbaratı adına çalıştıkları iddia edilen 5 kişi hakkında, ABD ve diğer ülkelerde saldırı ve hedefli suikast planladıkları gerekçesiyle dava açtığını hatırlattı. Peskov, bu iddialara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmadı.