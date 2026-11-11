Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile olası toprak takasına kapıyı kapattı. Medinskiy, “Böylesi bir toprak takasının gerçekleşme ihtimalini kesinlikle görmüyorum.” dedi.

Medinskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ardından Rus devlet televizyonu Rossiya'ya konuştu. Toprak takası konusunun zaman zaman çeşitli taraflarca gündeme getirildiğini belirtti.

Rusya'nın kontrolüne aldığı topraklardan çekilmeyeceği mesajını veren Medinskiy, “Bu nedenle Rus bayrağının dalgalandığı yerlerde bu bayrak indirilmemelidir. Görevimiz başka, bugün de bunu konuştuk.” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK BÖLGESİNİN GENİŞLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Medinskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine girmesinin ardından Rusya sınırı boyunca güvenlik bölgesi oluşturulması kararı alındığını hatırlattı. Putin'in de bunu defalarca dile getirdiğini belirterek, “Halihazırda bu bölge oldukça geniş, genişlemeye devam ediyor ve genişlemeyi sürdürecek.” dedi.

Abu Dabi'deki müzakerelerin sonuçlarından Rus tarafının memnun olup olmadığı sorulan Medinskiy, “Ancak zafer kazandığımızda ve kendi şartlarımızla barış anlaşması imzaladığımızda.” yanıtını verdi.

Görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna'nın barışa yaklaşıp yaklaşmadığı sorusunu ise “Bana öyle geliyor ki evet.” diye yanıtladı.

Barış sürecinin tüm katılımcıların tutumuna bağlı olduğunu söyleyen Medinskiy, “Çok şey Ukrayna'ya, ABD'nin tutumuna ve Avrupa'nın aklını başına toplayıp toplamayacağına bağlı. Her halükarda belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşılacak.” diye konuştu.

AVRUPA İÇİN YENİ GÜVENLİK SİSTEMİ TALEBİ

Medinskiy, Avrupa'da kapsamlı bir güvenlik sistemi oluşturulması gerektiğini savundu. Bu sistemin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın güvenlik mimarisinin şekillenmesinde rol oynayan Yalta ve Potsdam konferansları ile 1975 Helsinki sürecinin ilkelerini yansıtması gerektiğini söyledi.

Sistemin bugünün yeni gerçeklerine uygun ve adil olması gerektiğini belirten Medinskiy, müzakerelerin böyle bir sistemin kurulmasıyla sonuçlanması halinde Avrupa'da onlarca yıl, hatta belki yüzyıllar boyunca barış sağlanacağını dile getirdi.

ESİR TAKASINDA PRENSİP ANLAŞMASI

Abu Dabi'deki görüşmelerde Rus heyetine Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov başkanlık etti.

Müzakerelerin başlangıcında ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da yer aldı.

Görüşmeler sonucunda Rusya ve Ukrayna'nın geniş kapsamlı bir esir takası konusunda prensipte anlaştığı, takasın ayrıntılarının ise daha sonra duyurulacağı açıklandı.