ABD Başkanı Donald Trump, yükselen akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak ve iç piyasayı rahatlatmak amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Bu görüşme sonucunda, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara yüz binlerce ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında Trump yönetimi, Moskova'ya uygulanan enerji yaptırımlarını geçici olarak gevşetme kararı aldı.

Bu karar, 2022'deki işgalden bu yana uygulanan yaptırım yasalarını ihlal ettiği ve Kremlin'in savaş makinesine mali kaynak sağlayacağı gerekçesiyle hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyelerinin sert tepkisini çekti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de adımı eleştirdi. Eleştirilere yanıt veren Trump, Avrupa Birliği'nin geçmişte Rus enerjisine harcadığı milyarlarca doları hatırlatarak kararının "Önce Amerika" prensibine uygun olduğunu savundu.

Siyasi tartışmalar sürerken Goldman Sachs, Rusya'nın sunacağı arzın ve olası stratejik adımların küresel dizel piyasalarına etkisini değerlendiren bir analiz yayımladı. Banka, Rusya'nın duyurduğu dizel arzının fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını ve küresel dizel fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediğini bildirdi.

"50 MİLYON VARİL SATIŞ FİYATLARI 11 DOLAR DÜŞÜREBİLİR"

Goldman Sachs, Avrupa'nın stratejik rezervlerinden 50 milyon varil dizel yakıtın piyasaya sunulması senaryosunu da modelledi. Bankanın tahminine göre, söz konusu miktarın piyasaya verilmesi, ABD'nin Meksika Körfezi kıyısındaki toptan dizel fiyatları ile Avrupa'daki toptan dizel fiyatlarını varil başına 11 dolar düşürebilir. Bu hesaplamalar, Rusya'nın arzının aksine Avrupa rezervlerinden yapılacak olası bir satışın piyasada daha belirgin bir fiyat hareketi yaratabileceğine işaret ediyor.

Piyasa uzmanları, siyasi baskılar ve jeopolitik gelişmelerin dizel fiyatları üzerindeki etkisinin, Rusya'nın doğrudan arzından çok daha karmaşık dinamiklere bağlı olduğunu belirtiyor. Goldman Sachs'ın raporu, yatırımcıların Rusya kaynaklı arz artışından ziyade, Avrupa'nın stratejik rezerv politikalarına odaklanmaları gerektiği mesajını veriyor.