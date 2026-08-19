Rusya'nın Yeni Zelanda'nın Okyanus Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) sınırları içindeki uluslararası hava sahasında 'potansiyel olarak tehlikeli' faaliyetlerde bulunacağına dair uyarısı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın Antarktika yolculuğunu yarıda kesmesine neden oldu.

CNN'in Yeni Zelanda Sivil Havacılık İdaresine (CAA) dayandırdığı haberine göre, Christchurch Havalimanı'ndan havalanan uçak, havacılara yönelik uyarı niteliğindeki NOTAM'ın yayımlanmasının ardından tekrar iniş yaptı.

'PLANLANAN FÜZE FIRLATMA İŞLEMİ'

CAA'dan yapılan açıklamada, Rus Devlet Hava Trafik Yönetimi Birliği tarafından planlanan bir füze fırlatma işlemi ve bu faaliyetin yaratabileceği olası tehlike konusunda bilgi verildiği belirtildi. Bu uyarı üzerine Yeni Zelanda makamları da ilgili uçağa NOTAM gönderdi.

Söz konusu bölge, 30 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayan dünyanın en büyük hava sahalarından biri olarak öne çıkıyor. Uçağın dönüşü, bu geniş coğrafyada güvenlik endişelerinin ne kadar kritik hale gelebileceğini gösterdi.