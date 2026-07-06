Onlarca vatandaşın gözaltına alındığı ve tutuklandığı, Ankara'daki eski evlerin bloklarla kapatıldığı bir hazırlık sürecin ardından dikkat çeken NATO Zirvesi başladı.

SÖZCÜ TV başta olmak üzere çeşitli medya organlarına akreditasyon verilmemesinin de gündeme oturduğu NATO Zirvesinde, NATO Genel Sekreter Rutte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MEDYA ÖNEMLİ TOPLANTILARA KATILABİLMELİ"

Hollandalı gazeteciden, NATO basın toplantısında Deniz Göktaş sorusu: "Ev sahibi ülkeyi övgü dolu sözlerle göklere çıkardınız ama son birkaç gün ve hafta içinde muhaliflere, hatta gazetecilere, bir komedyene yönelik yeni bir baskı dalgasına şahit olduk. Ankara, liberal demokrasilerin zirvesine ev sahipliği yapmak için hala en doğru yer mi? Ve sizce bu zirve, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu sorunları ele alması için iyi bir fırsat mı?"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte:

"Şunu söyleyeyim. Demokrasi söz konusu olduğunda, demokrasi seçimlerden çok daha fazlasıdır. Seçimler elbette demokraside hayati bir öneme sahiptir. Ancak demokrasi aynı zamanda özgür medyadır; yani bu odadaki sizlersiniz. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz ve araştırmalarınızı yapabilmenizdir. Ve elbette demokrasi, insanların eğer isterlerse protesto gösterileri düzenleyebilmeleridir. Dolayısıyla, sadece özgür seçimlerden çok daha fazlası var. Ve medya konusuna gelecek olursak, medyanın büyük etkinlikleri bizzat yerinde takip edebilmesi NATO için son derece önemlidir."lamına gelmez. Medyaya geldiğiniz zaman tabii ki NATO içinde medyanın NATO toplantılarına erişebilmesi de çok önemlidir."

"SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRACAĞIZ"

"Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz. Daha fazla kaynağımız olacak. Savunma harcamalarını artıracağız"

"- (ABD) Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz"

Rutte, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu belirterek, "Avrupalı müttefiklerimiz ABD ile harcamayı eşitledi" dedi.