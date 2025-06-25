ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den yeni bir lakap aldı. Rutte, Trump’a esprili bir şekilde “babacık” olarak isimlendirdi.

İki lider, NATO zirvesi öncesi sohbet ederken Trump, İran ile İsrail’in çatışmasını yine okul bahçesindeki kavga eden çocuklara benzetti.

Trump, “Büyük bir kavga ettiler. İki çocuk gibi. Onları durduramazsınız. İki üç dakika kavga etmelerine izin verin, sonra durdurmak daha kolay olur” dedi.

Rutte ise bu yorum üzerine Trump’a dönerek “O zaman babacık bazen sert bir dil kullanmak zorunda kalır” diye karşılık verdi.

Rutte, Trump'ın İran ve İsrail'in ateşkesten sonra çatışması üzerine "ne halt ettiklerini bilmiyorlar" açıklamasına atıfta bulundu. Trump ise Rutte’nin taktığı isme gülerek karşılık verdi.

BU KADAR ÖVMESİ, 'ZEVK MESELESİ'

Ancak bu kadar övgü, basına da biraz garip gelmeye başladı. Trump - Rutte basın açıklaması esnasında gazetecilerin, "Trump'ı bu kadar övmeniz ve taktığınız lakap sizin için küçük düşürücü değil mi?" sorusuna Rutte, “Hayır, böyle düşünmüyorum. Bu biraz zevk meselesi” dedi. Trump için “iyi bir dost” ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump’ın İran’a karşı aldığı kararlı tutum ve NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya zorlaması nedeniyle “her türlü övgüyü hak ettiğini” söyledi.

TRUMP İÇİN SARAY AYARLADI

Nato Genel Sekreteri Rutte, son derece önemli bir zamana denk gelen NATO zirvesinde Trump'ın desteğini kaybetmemek için her yolu denemeye hazır olduğunu bir kere daha gösterdi.

Zirveyi Trump için olabildiğince kısa tutan, Trump için Hollanda Kraliyet Sarayında bir gece konaklama ayarlayan Rutte, her ayrıntıyla ilgilendi.

Rutte, bu yaklaşımıyla kendi lakabını da haklı çıkardı. Avrupa basınında Rutte, “Trump Fısıldayan Adam” lakabını aldı.