Ankara’da NATO Zirvesi devam ederken protesto eylemleri de sürüyor. NATO’ya Hayır Koordinasyonu tarafından Kurtuluş Parkı’nda düzenlenen protestoya polis müdahale etti.

Eyleme katılanlar arasında TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Sera Kadıgil ile EMEP milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca’nın da bulunduğu çok sayıda kişi polis ablukasına alındı.

Abluka altına alınan kişiler ters kelepçeyle gözaltına alınırken, eylemi takip etmek isteyen gazetecilerin alana girişine izin verilmedi.

NATO Zirvesi öncesinde birçok ilde eş zamanlı polis operasyonları düzenlenmişti. Ev baskınlarında gazeteciler, siyasi parti üyeleri, akademisyenler, avukatlar ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı tutuklanırken, tutuklu sayısının 170’i aştığı bildirildi.

RUTTE: İNSANLAR PROTESTO DÜZENLEYEBİLMELİ

Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Hollandalı bir gazeteci, Rutte’ye son haftalarda muhaliflere yönelik adımları ve komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanmasını hatırlatarak, "Ankara sizce liberal demokrasilerin toplanması için en iyi yer mi? Bu konular Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşülecek mi?" diye sormuştu.

Rutte de şöyle cevap vermişti: