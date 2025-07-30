Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den aldı. Dünyanın en iyi beş forveti arasında gösterilen 26 yaşındaki golcü, İstanbul'a geldi.

İlk açıklamasını uçaktan iner inmez GS TV'ye yapan Osimhen "Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim" dedi.

Binlerce Galatasaray taraftarı tarafından büyük coşkuyla karşılanan yıldız futbolcu, taraftarlara üçlü çektirdi.

Havalimanı çıkışında da basın mensuplarına konuşan Victor Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

"Burada olmaktan dolayı kendimi harika hissediyorum. Kalabalığa bakın, uçağı takip eden insanlara bakın. Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası. Burada olabildiğim, geri dönebildiğim için mutluyum. Başkanımıza, Abdullah Kavukcu'ya, George Gardi'ye, Okan Buruk'a ve geri dönüşümün gerçekleşmesini sağlayan herkese çok büyük bir teşekkür ediyorum. Ayrıca, beni istediklerini gösteren, beni en az benim onları istediğim kadar çok isteyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi: Hikaye devam ediyor. Bu hikayeye Galatasaray ile devam ettiğim için mutluyum. Sadece Galatasaray. Bu yılın başından beri aklımda olan tek şey bu. Ancak şimdi odaklanmak, hocanın ve kulübün belirlediği hedeflere ulaşmak istiyorum. Galatasaray taraftar grubu dünyanın en iyisi. Kalabalığa bakın. Sadece bir oyuncuyu görmek için geldiler. Galatasaray için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapacağım."

BİR ANDA ARABADAN İNDİ

Daha sonra kendisini konaklayacağı otele götürecek olan araca giden Victor Osimhen, kalabalık nedeniyle havalimanından çıkmakta zorlandı. Bir ara arabasından inen Nijeryalı yıldız, kendisini karşılamaya gelen engelli iki minik taraftarın yanına giderek fotoğraf çektirdikten sonra yeniden kendisini otele götürecek olan arabaya döndü.

Victor Osimhen'in yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük beğeni ile karşılandı.

TARİHE GEÇEN BONSERVİS BEDELİ

Victor Osimhen, ödenen bonservis bedeli olarak Türk futbol tarihine geçti.

Galatasaray, Osimhen'ın transferi için 75 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 40 milyon Euro’luk kısmının peşin, kalan 35 milyon Euro'yu ise banka teminatı eşliğinde iki taksit olarak 2026 yılına kadar Napoli'ye ödeyecek.