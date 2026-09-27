Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma, rüya görmenin sanıldığından çok daha fazla enerji gerektirdiğini ortaya koydu. Çalışma, REM uykusu sırasında beynin kan ve yakıt akışını artırdığını, ancak nöronların doğrudan kullandığı hücresel enerjinin (ATP) hızla tükendiğini gösterdi.

BEYİN YAKIT İKMALİ YAPIYOR

Araştırmacılar, doğal uyku halindeki farelerin beyinlerini özel görüntüleme teknikleriyle eş zamanlı izledi. Bulgular, REM evresinden yaklaşık 50 saniye önce beynin arka bölgesinden ön bölgesine doğru kan akışının belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Bu durum, beynin yakıt ikmalini artırdığını gösterirken, enerji öncüsü pirüvat seviyesinde de yükseliş gözlemlendi.

NÖRONLAR ENERJİSİNİ HIZLA TÜKETİYOR

Buna rağmen nöronların temel enerji kaynağı olan ATP seviyelerinde ani bir düşüş yaşandı. Bu bulgu, rüyaların canlı ve yoğun olduğu dönemlerde beynin ürettiğinden çok daha hızlı enerji tükettiğini kanıtladı.

Araştırmanın lideri Prof. Dr. Ko Matsui, "Canlı bir rüyanın ardından kendinizi yorgun hissettiğiniz oldu mu? Uyku dışarıdan huzurlu görünse de özellikle rüya sırasında beyin son derece aktiftir. Bu paradoksun ardındaki bilimsel temeli, yani rüya görmenin neden yorucu olduğunu anlamak istedik" dedi.

HAFIZA VE SİNAPS YAPILARI YORUYOR

Bilim insanları, nöronal enerjinin düşüşünün; hafıza pekiştirme, sinapsların yeniden düzenlenmesi ve hipokampus ile korteks arasındaki yoğun bilgi transferi gibi süreçlerden kaynaklandığını belirtti. Araştırma, biyolojik zekanın sınırlı metabolik kaynaklarını nasıl yönettiğini ve uykunun hafıza üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için önemli bir adım olarak değerlendirildi.