Akçakoca Limanı'ndan dün kuvvetli rüzgar nedeniyle çıkış yapamayan balıkçılar, rüzgarın şiddetini yitirmesiyle denize açıldı. Balıkçılar, 1 gün aranın ardından ağlarını denize bıraktı.

KASA KASA PALAMUT

Ağları palamutla dolan balıkçılar, bol miktarda avladıkları palamutları teknelerine çekti.

Gırgır tekneleri limana yanaşan balıkçılar, kasalar halinde palamutları burada bekleyen araçlara yükleyip çevre iller ile İstanbul ve Ankara'ya gönderdi.

TRABZON'DA DA BOL MİKTARDA

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında satışa sunulan palamut, 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Ortahisar ilçesindeki balıkçılarda palamutun yanı sıra hamsi 200, somon 350, levrek ve çupra 500 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, bu yıl bol miktarda palamut avlandığını belirterek, "Bu sene istavrit, lüfer ve çinekopta biraz sıkıntı yaşanıyor. İnşallah bunun akabinde onlar da olacak. Umduğumuz sene bu sene diyelim. Bol ve bereketli bir sezon bizi bekliyor." dedi.