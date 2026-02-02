Çinli mühendisler tarafından geliştirilen ve "zeplin tipi" tasarımıyla dikkat çeken S2000 Stratosfer Havada Rüzgar Enerjisi Sistemi (SAWES), ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak ulusal elektrik şebekesine bağlandı. 2.000 metre irtifaya ulaşan sistem, yüksek irtifa rüzgarlarından sürdürülebilir enerji üretimi kapasitesini kanıtladı.

385 KİLOVAT SAAT ELEKTRİK ÜRETTİ

Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology tarafından geliştirilen S2000, 60 metre uzunluk, 40 metre genişlik ve 40 metre yükseklik ölçülerine sahip. Geleneksel yer tipi türbinlerin aksine, stratosfer seviyesindeki daha güçlü ve stabil rüzgar akımlarını yakalamak üzere tasarlanan sistem, yaklaşık 30 dakikalık yükselme sürecinde 385 kilovat-saat elektrik üretti. Üretilen enerji, "tether" adı verilen yüksek dayanımlı bir bağlantı kablosu aracılığıyla yer istasyonuna ve oradan da genel şebekeye iletildi.

SADECE ELEKTRİK ÜRETİMİYLE SINIRLI DEĞİL

Şirketin Kurucu Ortağı ve Baş Teknoloji Sorumlusu Weng Hanke, sistemin temel çalışma prensibinin geleneksel türbinlerin gökyüzüne taşınması olduğunu ifade etti. Hanke’nin açıklamalarına göre, söz konusu platform yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmayıp; haberleşme altyapısı ve çevresel izleme ekipmanları için de taşıyıcı bir platform işlevi görebiliyor. Havadan rüzgar enerjisi sistemleri, geleneksel rüzgar kulelerine göre daha az arazi kullanımı ve kentsel alanlarda türbülans engeline takılmadan enerji üretme potansiyeli sunuyor.

BAZI ENGELLER MEVCUT

Uzmanlar, teknolojinin ticari olarak yaygınlaşabilmesi için aşılması gereken bazı teknik ve hukuki engellerin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bunlar arasında ortak hava sahasında uçuş güvenliği sertifikasyonu, ekstrem hava koşullarına karşı yapısal dayanıklılık, fırlatma ve geri çağırma prosedürlerinin optimizasyonu, bakım maliyetlerinin ekonomik düzeye çekilmesi yer alıyor.

S2000 projesinin bir sonraki aşamasında, sistemin uzun süreli uçuş kapasitesi ve acil durum iletişim hizmetlerine entegrasyonu üzerine odaklanılacağı bildirildi.